Cavalicco, morto il pensionato ferito nell'incidente

Non ce l’ha fatta Pietro Paolo Noacco, 77 anni, di Qualso di Reana del Rojale, il pensionato rimasto coinvolto in un incidente accaduto nel pomeriggio di giovedì, prima delle 17.30, a Cavalicco di Tavagnacco, all'incrocio tra via Primo Maggio e via Molin Nuovo.



Al volante di una Panda, l'anziano si era scontrato con un furgone. Le sue condizioni erano parse subito molto gravi. Trasportato all'ospedale di Udine in condizioni critiche, è morto domenica.