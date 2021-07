Cavallo s'infortuna lungo il fiume Torre

Alle 17.30, i Vigili del Fuoco di Gemona sono intervenuti a Tarcento nei pressi di via Molin Vecchio per il soccorso a un cavallo infortunato. Durante l'escursione di una comitiva, l'animale, in un tratto che costeggia il fiume Torre, uno dei componenti è scivolato dal sentiero, finendo in acqua circa sette metri più in basso.

Ad avere la peggio è stato il cavallo che ha riportato una frattura a una zampa. Vista l'impossibilità di accesso ai mezzi motorizzati, è stato richiesto l'intervento del personale speleo alpino fluviale del distaccamento di Tolmezzo che, imbarcatosi all'elisuperficie di Elifriulia, è stato elitrasportato sul luogo dal velivolo della Protezione Civile. In breve l'animale, assistito da un veterinario giunto sul posto, è stato posizionato in una speciale imbragatura e traspostato dall'elicottero in un luogo sicuro. Le operazioni si sono concluse verso le 21.