Cavarzerani 'blindata', volontari a supporto delle forze dell'ordine

Ci saranno anche i volontari della Protezione civile regionale a dare supporto alle forze dell’ordine e alla Polizia locale nelle attività di presidio all’ex caserma Cavarzerani di Udine. E’ quanto disposto dal decreto firmato oggi dal vicepresidente del Fvg Riccardo Riccardi, in qualità di assessore alla Protezione civile.

Nel testo, adottato dopo la dichiarazione di preallerta proprio per gestire i flussi lungo la rotta balcanica, sono previsti anche interventi di sfalcio e pulizia del perimetro della struttura dove, da martedì, è stato disposto il divieto di entrata e uscita per i 500 ospiti. L'ordinanza del sindaco Pietro Fontanini è stata predisposta dopo l'individuazione di tre persone positive al Covid-19 tra i migranti rintracciati nei giorni scorsi e arrivati in Friuli dopo aver percorso i Balcani.

Oltre alla manutenzione, il decreto prevede anche il posizionamento di torri faro nelle aree non illuminate e prevede procedure d'urgenza per le forniture di beni e servizi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria, oltre a ogni altro intervento necessario per la salvaguardia della salute pubblica.