Cavarzerani, altri quattro migranti positivi al Covid

Nuova emergenza sanitaria all'ex Caserma cavrzerani di Udine dove si registrano quattro migranti positivi al Covid. Ne dà notizia il vice governatore Riccardo Riccardi in un tweet.

Nei giorni scorsi sono stati eseguiti i tamponi sui 440 ospiti presenti nell'ex caserma di via Cividale, ma al momento mancano all'appello ancora poco meno di un centinaio di tamponi per avere il quadro completo.

Riccardi ha spiegato che sono "giovani, tra i 20 e i 33 anni, afghani e pakistani" e ha annunciato che "verranno trasferiti in altre strutture", confermando che "le operazioni della sorveglianza sanitaria sono in fase di completamento".