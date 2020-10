Cavarzerani zona rosa fino al 20 ottobre

I 197 migranti presenti all'interno dell'ex caserma Cavarzerani di Udine dovranno pazientare ancora qualche giorno prima di poter uscire dalla struttura. La 'zona rossa', in scadenza oggi, è stata prolungata dal sindaco Pietro Fontanini con una nuova ordinanza che mantiene per altri cinque giorni l'isolamento a cui sono sottoposti gli ospiti del centro di accoglienza di via Cividale.

In attesa dei tamponi, che saranno eseguiti nei prossimi giorni, i richiedenti asilo dovranno, dunque, rimanere in quarantena almeno fino al 20 ottobre.

La 'zona rossa', presiditata e controllata h24 dalle forze dell'ordine, era stata istituita dal primo cittadino dopo il rilevamento di un contagio avvenuto il 5 ottobre. Quattro giorni pià tardi, i test avevano fatto emergere un vero e proprio focolaio all'interno della struttura, con l'accertata positività di altre 35 persone.

Lunedì, alcuni degli ospiti avevano inscenato una protesta, pacifica, subito rientrata grazie all'intervento dei mediatori culturali.