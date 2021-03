Cavarzerani zona rossa fino al 18 marzo

L'ex caserma Cavarzerani di Udine sarà zona rossa fino a metà mese. A seguito del riscontro, da parte del Dipartimento di Prevenzione, di otto casi di positività al Covid 19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati presso l’ex Caserma Cavarzerani, al fine di contrastare la diffusione del contagio è stata emessa in data odierna un’ordinanza contingibile e urgente che prevede la proroga del divieto di ingresso e di uscita dalla struttura, per chiunque non sia debitamente giustificato, fino al 18 marzo.



L'ordinanza del sindaco era scattata il 25 febbraio, dopo che erano emersi quattro contagi, di cui tre tra i richiedenti asilo e uno tra i mediatori culturali che lavorano all'interno della struttura di via Cividale.