Cavarzerani zona rossa: otto positivi al Covid 19

L'ex Caserma Cavarzerani di via Cividale, a Udine, sarà nuovamente zona rossa fino al 22 dicembre. Nuove positività al Covid19 sono state infatti individuate dal Dipartimento di Prevenzione. Si tratta in tutto di otto nuovi casi di positività al Covid 19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati presso l’ex Caserma.

Il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, per contrastare la diffusione del contagio, ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente che prevede la proroga del divieto di ingresso e di uscita dalla struttura, per chiunque non sia debitamente giustificato, fino alla data del 22 dicembre.