Cede il manto stradale in A4, nuova chiusura tra Latisana e Portogruaro

Autovie Venete informa che a partire dalle 22 di oggi, giovedì 7 aprile, fino alle 4 di domani, venerdì 8 aprile, sarà chiuso il tratto autostradale tra Latisana e il Nodo di Portogruaro in direzione Venezia.

La decisione è stata presa per consentire ai tecnici della direzione lavori e alle maestranze di effettuare - in via del tutto precauzionale - ulteriori e più approfondite analisi del terreno e della sede stradale nel punto in cui è avvenuto nella notte l’avvallamento di circa 10 centimetri.

L’obiettivo è quello di garantire la maggior sicurezza possibile per gli utenti che percorrono l’autostrada nel tratto di cantiere della terza corsia. Le analisi saranno effettuate nell’orario notturno quando i flussi di traffico risultano meno intensi.

IL CEDIMENTO. L'autostrada era rimasta chiusa dalle 3.30 fino alle 13.30 circa perché, durante le operazioni di infissione delle palancole (le componenti strutturali che servono da sostegno al terreno per le operazioni di scavo) si era creato un avvallamento. Sono, quindi, stati disposti lavori urgenti di ripavimentazione.

Si sono formate code che hanno raggiunto i sette chilometri tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia.

La colonna di veicoli leggeri e autoarticolati si è poi via via riassorbita dopo la riapertura del tratto. Nel punto in cui è stata effettuata la ripavimentazione si viaggia in corsia di sorpasso in attesa che il nuovo asfalto si raffreddi.