Cede il manto stradale, resta in bilico un'autocisterna di Gpl

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti poco dopo le 11 a Porcia, in via delle Rive, per la messa in sicurezza di un'autocisterna che trasportava 10 metri cubi di Gpl. Il mezzo, a causa del cedimento del manto stradale, è sprofondato con entrambe le ruote lato passeggero, inclinandosi pericolosamente sul fianco.

Sul posto è stata inviata immediatamente la prima partenza dei pompieri, seguita dal Funzionario di Guardia ed è stata inviata l'autogru di Udine. E' stato inoltre preallertato il nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico di Venezia, per effettuare in sicurezza le operazioni.

All'arrivo sul posto i Vigili del Fuoco, dopo aver valutato l'integrità del veicolo e gli spazi di manovra, hanno organizzato il sollevamento e la rimessa in senso di marcia, escludendo il travaso del serbatoio. Le operazioni sono terminate alle 13.30 circa.