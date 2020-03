Cede il terreno, trattore forestale nel dirupo

La squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Maniago è intervenuta questa mattina, poco prima delle 12, in località Pineda in comune di Erto e Casso sulla strada forestale che porta a casera Ditta, per un trattore che, a causa del cedimento del terreno, è finito in un dirupo per una trentina di metri circa. L'allarme è stato dato dallo stesso conducente, un boscaiolo residente ad Andreis, che, seppur ferito, è riuscito a percorrere circa due chilometri fino a raggiungere la strada asfaltata e fermare un passante.

Sul posto un'ambulanza proveniente da Cimolais che ha poi trasportato l'uomo all'ospedale di Belluno. I vigili si sono calati per mettere in sicurezza il mezzo e recuperare documenti ed effetti personali del boscaiolo. Data la zona impervia, infatti, il recupero del trattore non è al momento possibile. Sul posto anche i Carabinieri di Cimolais.