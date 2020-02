Questa mattina a Udine, in via Castellana, un tratto della fognatura ha ceduto e si è formata una voragine nell'asfalto. La strada è stata chiusa al traffico dall'intersezione con via Marco Volpe fino all'incrocio con via Baldissera. Le deviazioni sono segnalate sul posto.

I lavori diriparazione/ripristino da parte del Cafc inizieranno lunedì.