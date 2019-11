Cede la regionale 465 a Prato Carnico, strada chiusa fino a lunedì

Fvg Strade comunica che, a causa di un cedimento stradale causato dal maltempo, la regionale 465 della Forcella Lavardet e Valle San Canciano rimarrà chiusa fino a lunedì 25 in comune di Prato Carnico. I tecnici sono già al lavoro per risolvere la criticità e rimettere in sicurezza il tratto stradale, al km 30+750, dove le incessanti precipitazioni dei giorni scorsi hanno aggravato il dissesto creatosi a seguito del maltempo di domenica scorsa.

Per permettere gli interventi di ripristino, per tutto il fine settimana il traffico lungo la regionale sarà interdetto dal km 30+100 al km 31+350 dalle 16 di oggi, venerdì 22, e fino alle 15 di lunedì 25 novembre. Sarà istituita con apposita segnaletica la deviazione del traffico lungo le strade comunali della località Sostasio per i mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, lunghezza massima 10 metri e altezza massima 3,5 metri.