Cedimento in autostrada, riaperta nel pomeriggio la A4

E' stata riaperta alle 16.30 la A4, chiusa dalle 5 del mattino, fra il nodo di Portogruaro e Latisana in direzione Trieste, a causa di un cedimento dell'asfalto.



Autostrada A4 chiusa nel tratto Portogruaro – Latisana in direzione Trieste a causa di un avvallamento. Le forti precipitazioni cadute in questi giorni hanno avuto ripercussioni anche sull’asfalto autostradale. A seguito delle ultime abbondanti piogge nella notte tra martedì 9 giugno e mercoledì 10 si è verificato un cedimento della pavimentazione in un’area di circa 10 metri – dove sono in corso i lavori della terza corsia - che ha richiesto l’intervento del personale di Autovie Venete e della ditta appaltatrice.

Dalle 5 di oggi, mercoledì 10 giugno, la Concessionaria autostradale ha provveduto a chiudere il tratto interessato nodo di Portogruaro – Latisana in direzione Trieste. Le operazioni sono lunghe e complesse e a metà mattinata le code hanno raggiunto anche i 9 chilometri, tra San Stino di Livenza e Portogruaro.