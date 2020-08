Una casa non abitata e in cattivo stato di conservazione è crollata questa mattina, lunedì 3 luglio 2020, in località Maleon, ai piedi del Passo Rest, nel comune di Tramonti di Sopra. Il cedimento strutturale, che non ha coinvolto la viabilità, si è verificato probabilmente anche a causa del maltempo. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto, per la mesa in sicurezza dell'area, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago.