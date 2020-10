Cedono le tubature, lavori in corso lungo viale Palmanova

Fin dalle prime ore della mattina sono al lavoro a Udine due squadre di Cafc, impegnate a riparare le due rotture manifestatesi oggi nella condotta idrica in fibrocemento di viale Palmanova che serve anche la località Paparotti e Sant'Ulderico.

La prima rottura rilevata nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 ottobre, per la quale era stata attivata subito, come da protocollo, la squadra dei tecnici, era stata risolta in serata con il corretto ripristino dell'erogazione idrica. Entro la serata di oggi i tecnici, grazie anche alla favorevoli condizioni meteo, termineranno le attività di riparazione. Saranno inevitabili cali di pressione idrica e potrebbero manifestarsi anche possibili sospensioni dell'erogazione idrica, pertanto alcune famiglie resteranno senz'acqua.

Gli utenti sono stati tutti avvisati con opportune comunicazioni, incluso l'avviso pubblicato sul sito aziendale www.cafcspa.com in cui si legge che i lavori, con le correlate conseguenze sulla sospensione idrica e/o il calo di pressione, coinvolgeranno tutta l'area da via Paparotti (civici 36-37) fino al civico 400 di viale Palmanova.

A determinare queste rotture la vetustà della rete idrica.