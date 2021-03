Cena con amici, multato mister Gotti

Il mister dell’Udinese, Luca Gotti, è stato multato sabato sera nel corso di una cena in un appartamento privato nel centro di Udine. Ad allertare i Carabinieri sono stati i vicini di casa, che si sono lamentati per la musica ad alto volume e il rumore provocato da diverse persone che parlavano tra loro.

I militari sono quindi intervenuti, accertando la presenza di otto commensali, tutti multati: non essendo residenti nel palazzo, la loro presenza era in violazione del coprifuoco. Tra loro anche l’allenatore bianconero, reduce da un ottimo periodo in campionato e dal successo per 2-0 contro il Sassuolo.