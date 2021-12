Cena con musica a Udine, un mese di arresto per Italo Tavoschi

E’ un conto salato quello pagato dall’ex vicesindaco di Udine Italo Tavoschi e dal 42enne Patrik Percic per una cena con musica organizzata nel ristorante Napoleone a Castions di Strada nel settembre del 2017. I due, infatti, sono stati condannati dal giudice del Tribunale di Udine Daniele Faleschini Barnaba a un mese di arresto ciascuno, pena sospesa, e a una multa di 150 euro.



Tavoschi, legale rappresentante della società che gestiva il locale, e Percic, organizzatore della cena, erano accusati di aver tenuto l’evento con balli, danze e dj session senza le necessarie licenze e agibilità dei locali per spettacoli e intrattenimenti. A constatare la situazione erano state le forze dell’ordine in base a un esposto di terzi. Il loro difensore, l’avvocato Antonio Rigo, ha annunciato ricorso. “In quell’evento - spiega - l’attività di mescita di cibo e bevande era economicamente prevalente sulla musica, ovvero si trattava di una cena con allietamento musicale. L’evento non aveva - conclude - le caratteristiche dell’intrattenimento”.