Centauro contro un palo a Grado

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 10 agosto, in via Monfalcone, a Grado nei pressi dell'area dei campeggi.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti per i rilievi e la viabilità, uomo di 37 anni che si trovava in sella a una due ruote ha perso il controllo della moto ed è finito contro il palo della pubblica illuminazione.

Per lui si è temuto il peggio tanto che la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario e una ambulanza. Per il centauro per fortuna le lesioni non si sono rivelate particolarmente serie: è stato portato in ospedale in ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo incidentato e anche del palo della pubblica illuminazione.