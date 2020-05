Centauro fuori strada a Montecroce

Grave incidente nel pomeriggio, poco prima delle 17, lungo la regionale 356, nel tratto che collega Attimis con Nimis, in località Montecroce. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti per i rilievi e viabilità, il conducente di una moto ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato malamente sull'asfalto, riportando importanti lesioni.

È stato soccorso dal personale medico inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. Il centauro è stato stabilizzato dai sanitari di un'ambulanza, in collaborazione con l'equipaggio dell'elisoccorso decollato dalla base di Campoformido. Lungo la regionale 356 sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli.