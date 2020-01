Incidente, poco dopo le 13, in via Gorghi a Udine. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, sul posto per i rilievi, un’auto e uno scooterone si sono scontrate all’incrocio con via Piave. Ad avere la peggio il centauro, un 56enne udinese che è rovinato a terra. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato all’ospedale di Udine.