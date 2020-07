Centauro morto a Cavazzo, condannata l'automobilista

E’ arrivato a sentenza oggi, davanti al giudice del Tribunale di Udine Emanuele Lazzaro, il tragico incidente nel quale, il 16 settembre 2018, perse la vita, a Cavazzo Carnico, lungo la regionale 512, Massimiliano Pillinini. Il 47enne della zona, apprezzato dirigente delle Ferriere Nord di Osoppo, viaggiava in sella alla sua Ktm 690 Duke B3 quando un’auto, condotta da una 22enne di Tolmezzo, all’altezza dell’intersezione con via IV Novembre gli ha tagliato la strada.

La giovane guidatrice ha patteggiato la pena (sospesa) di un anno e quattro mesi, più la sospensione della patente per lo stesso periodo di tempo. Nulla potrà restituire Pillinini ai suoi cari, ma i familiari, presenti in aula, hanno almeno ottenuto un po’ di giustizia. Assistiti da Armando Zamparo, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A.

La 22enne, come si legge nel provvedimento, “avrebbe omesso di dare la precedenza alla moto di Pillinini, che in quel frangente stava percorrendo la regionale nell’opposta corsia di marcia, e non avrebbe eseguito la manovra di svolta a sinistra con la massima prudenza e senza creare pericolo per gli altri utenti della strada, andando a collidere con il motociclo”.

Pillinini aveva tentato di frenare per evitare l’ostacolo materializzatosi all’improvviso ma, pur procedendo a una velocità moderata, non ce l’ha fatta, andando a impattare contro la fiancata sinistra della Punto. Nell’impatto, è rovinato sull’asfalto ad alcuni metri di distanza. A nulla è valsa la corsa disperata dell’elisoccorso, partito da Campoformido, che l’ha trasportato all’ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine, dov’è giunto in condizioni disperate, spirando alle 14 per le gravissime le lesioni riportate.

Tutti gli esami disposti dopo il sinistro hanno escluso qualsiasi concorso di colpa in capo al motociclista. “La causa tecnica esclusiva del sinistro – si legge ancora - è riconducibile alla condotta di guida dell’indagata che, dopo essersi fermata sulla linea di arresto, si immetteva sulla regionale 512 senza dare la precedenza”. Conclusioni inequivocabili che hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio dell’automobilista e oggi alla condanna che chiude il doloroso capitolo giudiziario della vicenda.