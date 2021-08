Centauro perde il controllo della moto a Forni di Sopra

Incidente stradale, questo pomeriggio, poco dopo le 13, a Forni di Sopra, in via Mauria.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e la viabilità, il conducente di una moto, un uomo di 53 anni, in sella una Yamaha, ha perso il controllo ed è finito sull'asfalto.

È rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave, ed è stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo con l'ambulanza.