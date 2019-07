Centauro rovina a terra, urtato da un'auto pirata

Sono tutti da chiarire i contorni di un incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri lungo la statale 14 a Fiumicello all'altezza della rotonda. Un ragazzo di 30 anni di Sagrado che viaggiava su una due ruote è rovinato sull'asfalto, rimanendo ferito in maniera seria alle gambe, dopo essere stato urtato dal conducente di una vettura che non si sarebbe fermato per prestare soccorso.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha trasportato il centauro all'ospedale di Monfalcone, dove si trova tutt'ora ricoverato. Per i rilievi e la viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Gorizia.