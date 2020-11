Centinaia le candele accese per Aurelia Laurenti, la donna uccisa a coltellate la notte del 25 novembre dal compagno Giuseppe Forciniti.

Nella sera di sabato 28 sono comparse fuori dall'abitazione di Roveredo in Piano dove è avvenuta la tragedia, ma anche in tantissime case e balconi di chi la conosceva o ha voluto lasciare un pensiero per lei e i suoi due figli piccoli.

A loro in particolare il pensiero rivolto sul gruppo Facebook Una preghiera per Aurelia.