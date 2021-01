Centra un palo e finisce in un fossato

Incidente questa mattina a Papariano di Fiumicello Villa Vicentina. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti per rilievi e viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo è andato prima a schiantarsi contro un palo dell'illuminazione, abbattendo, per poi finire la sua corsa oltre la pista ciclabile, 'incuneandosi' in un fossato con la parte anteriore.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano e l'equipaggio di un'ambulanza. La persona, rimasta ferita in maniera non grave, è stata soccorsa dai sanitari. I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura, tagliato il palo e isolato i cavi elettrici.