Centra una colonna, auto si rovescia di fianco

I Vigili del fuoco di Pordenone hanno risposto a richiesta di soccorso, pervenuta da parte della Sores, che riguardava un incidente stradale avvenuto, intorno alle 13, in via Roma, a Prata di Pordenone, di fronte al Municipio.

Un'auto, con quattro persone a bordo, si è rovesciata su un fianco, in seguito a un urto avvenuto con una colonna. All'arrivo, i pompieri hanno provveduto a stabilizzare la vettura e ad estrarre il conducente, l'unico a non avere abbandonato autonomamente la macchina. Sul posto presente il personale sanitario del 118 per le cure del caso.