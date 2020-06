Centri commerciali, presa la coppia dei ladri trasfertisti

Rubavano nei centri commerciali di Ajello del Friuli, Ronchi dei legionari e Villesse usando un potente magnete per staccare il dispositivo antitaccheggio. Li hanno presi, la scorsa domenica, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Monfalcone.

Si tratta di due cittadini sloveni: un uomo di 51 anni e la sua compagna di 43 anni, non nuovi a razzie del genere. Durante l’orario di apertura dei negozi la coppia ha rubato abiti in diversi punti vendita del Palmanova Outlet Village di Ajello, del centro commerciale Tiare shopping di Villesse e del Nord Est Mall di Ronchi dei Legionari.

I due, che vivono a Lubiana, hanno atteso la riapertura dei confini, dopo l'emergenza Covid-19, per tornare in Italia e "visitare" i punti vendita. Oltre al magnete, usavano una borsa schermata per evitare di far scattare l'allarme alle casse. Erano già stati identificati in precedenza per altri furti commessi nel negozio Sorelle Ramonda di Reana del Rojale, a febbraio, e nella seconda settimana di giugno: quattro diversi episodi.

Quando, domenica, sono entrati in Italia, è iniziato un lungo pedinamento da parte dei Carabinieri di Monfalcone, che hanno osservato con discrezione i loro movimenti all’interno dei negozi dei centri commerciali della Bassa Friulana. Al termine del loro “tour”, sono stati fermati con la refurtiva, quasi interamente costituita da capi di abbigliamento, oltre ad alcune bottiglie di superalcolici e dei profumi, per un valore complessivo di oltre 2mila euro. Sono stati arrestati e portati rispettivamente nelle carceri di Gorizia e di Trieste. In sede di convalida di arresto, in attesa del processo, il giudice ha disposto, il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia.