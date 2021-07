Centro e Nord Europa in ginocchio causa maltempo. Fvg solidale con i Paesi colpiti

Oltre cento morti, migliaia di dispersi e ingentissimi danni. E’ il primo bilancio della terribile ondata di maltempo che, in questi giorni, sta colpendo l’Europa centro-settentrionale, mettendo in ginocchio, in particolare, Germania, Belgio e Olanda.

Anche dalla nostra regione arriva “la solidarietà e vicinanza” espressa in un tweet dal governatore Massimiliano Fedriga. “In questi giorni stanno vivendo momenti drammatici, colpiti al cuore da violentissime piogge e inondazioni. Siamo al vostro fianco. Forza!”.

Nel frattempo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza delle forti piogge e inondazioni che hanno colpito in data 14 luglio 2021 la parte orientale del territorio belga, e in particolare le province di Lussemburgo, Liegi, Namur e Limburgo.

Anche la Protezione civile del Fvg è già pronta a partire, nel caso sia richiesto l'intervento dal Dipartimento nazionale.