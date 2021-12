Centro estetico nel mirino dei ladri

Maxi colpo in un centro estetico del Latisanese. I malviventi hanno preso di mira l'attività, approfittando dell'assenza dei responsabili e delle estetiste, riuscendo a rubare costose apparecchiature per il trattamento e la bellezza del corpo.

Sono stati sottratti macchinari per il trattamento drenante e per la depilazione definitiva. Si tratta per certo di un furto su commissione.

Notevole il danno, che supera i 15.000 euro. Amarezza da parte dei titolari del centro estetico che, tra l'altro, hanno trovato il negozio tutto in disordine.