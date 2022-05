Cerca di corrompere i finanzieri, condannato

“Prendete i soldi e lasciateci andare”. Queste parole, rivolte con insistenza ai militari delle Fiamme gialle, sono costate carissime a un cinese di 41 anni, condannato oggi dal Tribunale di Udine a quattro anni e sei mesi di reclusione per istigazione alla corruzione di pubblico ufficiale. E non si trattava di qualche banconota, ma di 760mila euro in mazzette da 20mila euro.

L’episodio è avvenuto nell’aprile del 2016 nella stazione di servizio dell’A4 a Gonars. La Guardia di Finanza, che in precedenza aveva notato diversi viaggi sospetti dell’uomo, ha fermato l’automobile del cinese, sulla quale viaggiava assieme a un parente di 37 anni verso la Slovenia.

I soldi, di dubbia provenienza, erano nascosti in un vano appositamente creato nella vettura. Alla scoperta del contante, il condannato ha avanzato con decisione e insistenza la sua proposta, ripetendola anche quando era già stato portato in caserma a Latisana. L’altro cittadino cinese è stato assolto.