Cerca di disfarsi della droga sulla salita del Castello di Udine

Ieri sera, su disposizione del Questore di Udine, è stato organizzato un controllo interforze in città, in particolare nel quartiere delle Magnolie, con personale della Polizia di Stato della Questura udinese e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale di Udine, con un'unità cinofila. Nel complesso sono state identificate 156 persone e controllati 26 veicoli e otto locali.

Nello specifico, gli agenti delle Volanti hanno denunciato per detenzione illecita di stupefacente un cittadino pakistano 23enne, controllato sulla salita che da piazza I Maggio porta al Castello.

Lo straniero, alla vista dei poliziotti, si era liberato di un pacchetto, gettandolo tra le siepi, e aveva cercato, invano, di eludere il controllo. Gli agenti hanno recuperato il pacchetto, che conteneva circa 10 grammi di hashish, divisa in quattro dosi pronte allo smercio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare anche tre dosi di cocaina, 710 euro, nascosti sotto il materasso e probabile provento di spaccio, oltre a materiale per il confezionamento della droga.

Questa mattina, invece, l’equipaggio di un’altra Volante ha sorpreso un gruppo di cinque stranieri mentre s'introduceva abusivamente nell’area dell’ex macello di via Sabbadini: i cinque, cittadini afghani senza fissa dimora, sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici; uno di loro, 23enne, anche per detenzione illecita di stupefacente, essendo stato trovato in possesso di due grammi di cocaina, divisi in tre dosi pronte per la vendita.