Cerca di evitare un cane e vola dalla bici, è grave

Un ciclista è rimasto ferito a seguito di un incidente accaduto questa mattina, intorno alle 11, lungo la viabilità che collega Varmo a Ronchis, in via della Rosta, in località Canussio. Da un primo accertamento pare l'uomo, un 50enne della zona, abbia perso il controllo della sua bike per l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cane.

A dare l'allarme, chiamando il 112, sono stati alcuni automobilisti di passaggio che lo hanno visto a terra, privo di sensi. Sul posto, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato da Campoformido. L'uomo è stato trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine per la cura di diversi traumi tra cui una botta alla testa.