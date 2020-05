Cerca di evitare un capriolo e finisce nel canale. Grave una donna

Incidente lungo la regionale 352 che da Aquileia porta a Terzo, di fronte al ristorante All'Anfora, nel primo pomeriggio. Una donna classe 1947 di Terzo di Aquileia che si trovava alla guida di una jeep si è vista improvvisamente attraversare la strada da un capriolo; nel tentativo di evitare l'animale, ha sterzato ed è finita in un canale.

Nell'impatto ha riportato vari traumi e lesioni. Dopo l'allarme, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Verde Cervignano e Bassa Friulana e l'elicottero decollato dalla base di Campoformido.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e i Carabinieri di Cervignano, per tutti i rilievi e gli accertamenti, oltre che per la viabilità.

La donna è stata stabilizzata ed è stata trasportata in volo all'ospedale di Trieste. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il velivolo è atterrato in un campo dove è stato raggiunto dall'autolettiga.