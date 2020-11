Cercano di entrare in cinque per fare la spesa in un minimarket di Udine, nella zona della Stazione, ma il titolare si rifiuta, per cercare di far rispettare le norme anti Covid-19. In tutta risposta i clienti lo prendo a pugni. È successo nella tarda mattinata, in via Leopardi.

Il gestore del minimarket, un cittadino straniero, è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza. I cinque clienti, pare cittadini stranieri, si sono dileguati. Sulle loro tracce i Carabinieri.