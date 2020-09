Cerca di rubare una barca, ma viene inseguito e fermato

Ieri mattina, la Polizia di Stato ha denunciato, per tentato furto aggravato, un cittadino bulgaro di 37 anni. È stato sorpreso dal proprietario di un natante a bordo della sua imbarcazione, nel canale di Ponterosso, a Trieste. L'uomo è scappato, ma il proprietario ha dato l'allarme: ha contattato il 112 e la telefonata è stata girata la Sala Operativa della Questura di Trieste.

La nota è stata diramata agli equipaggi presenti sul territorio: il cittadino comunitario è stato fermato in via Ponchielli. Gli agenti hanno ricostruito l'episodio e il 37enne è stato denunciato per tentato furto aggravato.