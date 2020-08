Cercano di liberarsi di due panetti di hashish, arrestati

La Squadra Volante della Questura di Udine ha arrestato due cittadini afghani classe 1996, regolari sul territorio nazionale, ma residenti nella zona di Trieste, colti in flagranza mentre tentavano di liberarsi di due panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 200 grammi. Poco prima delle 22 di sabato 22 agosto, una Volante aveva notato i due stranieri vagare apparentemente senza meta nella zona di Borgo Stazione.

Proprio il loro muoversi in maniera circospetta ha attirato l'attenzione degli agenti, che li hanno lasciati proseguire seguendoli a distanza; i due, entrati in stazione, sono saliti su un treno diretto a Trieste. I poliziotti li hanno seguiti sul treno. I due afghani, a quel punto, accortisi di essere seguiti, hanno cercato di liberarsi della droga (trasportavano un panetto a testa), ma i poliziotti li hanno visti.

A quel punto, terminate le operazioni di controllo, per i due afghani (già noti alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti), è scattato l’arresto per detenzione illegale di sostanza. Informato il pm di turno, sono stati portati in Carcere a Udine, in attesa della convalida dell’arresto.