Cercano di rubare un profumo, denunciate

Ieri mattina la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per tentato furto aggravato in concorso due cittadine rumene del 1988 e del 1991. Sono state riconosciute responsabili, lo scorso 15 ottobre, di aver cercato di rubare un profumo, assieme a una terza persona che è riuscita a far perdere le proprie tracce, all’interno di un negozio del centro commerciale Torri d’Europa.

Dopo i riscontri e le formalità di rito, le due giovani sono state deferite in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.