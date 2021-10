Cercivento, rissa nel centro di accoglienza

Parapiglia tra una ventina di cittadini di nazionalità kosovara e del Bangladesh, tutti i minorenni, nella prima serata di ieri, nel centro di accoglienza per Under 18 di Museis, nel piccolo comune carnico di Cercivento, noto da un paio di decenni per questa struttura a disposizione dei giovani in difficoltà, non accompagnati, spesso provenienti dalla Rotta Balcanica, senza documenti, né parenti.

Tutto è successo all'ora di cena quando uno dei giovani si sarebbe rifiutato di sparecchiare la tavola. A quel punto è nata una sorta di rissa che, fortunatamente, non ha portato nessun a rimanere ferito, ma che ha spaventato molto il personale presente in struttura.

È scattata così una chiamata al 112 e sono giunte sul posto diverse pattuglie dei militari dell'Arma, provenienti da Buja e da Villa Santina, insieme a due pattuglie del Quarto Battaglione Vittorio Veneto. La situazione è stata riportata presto alla calma grazie alla presenza delle divise e degli operatori della struttura.