Cervignano, assalto al Postamat

Assalto nella notte allo sportello automatico della posta di Cervignano del Friuli. Intorno alle 3, una forte esplosione e poi la fuga di tre persone, forse quattro, a bordo di una vettura nera. Ci sarebbe stata una sparatoria. Nessuno sarebbe rimasto ferito.

Sul posto è intervenuta la vigilanza privata. Pare siano stati i stati vigilantes a esplodere alcuni colpi, in risposta a un colpo esploso dai rapinatori. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Cervignano del Friuli e della Compagnia di Palmanova. Il bottino e i danni sono in un corso di quantificazione.