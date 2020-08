Cervignano, appello per 'salvare' l'antica villa romana

Nel corso di alcuni scavi, eseguiti nel 2006, propedeutici alla realizzazione di una lottizzazione denominata Le Rotonde di Cervignano del Friuli, a ovest della SR 14 nei pressi della roggia Fossa Vecchia, sono stati riportati alla luce i resti, o meglio le fondazioni, di una villa rustica romana.

L'archeologo Cristiano Tiussi descrive l'edificio come “non perfettamente rettangolare lungo metri 19,75 e largo almeno 16,65 metri orientato 9° a ovest rispetto al nord. L'ingresso avveniva a ovest, attraverso un ampio varco occupato da una base per un sostegno ligneo. Due muri paralleli si staccavano dal perimetrale e costituivano delle partizioni interne, definendo due ambienti di 5,6 e 8,4 metri di larghezza”.

Sulla base dei reperti rinvenuti le strutture sono state datate tra l'età augustea e il I sec. d.c. Per le sue caratteristiche planimetriche e tipologiche, il resto del fabbricato sembra aver avuto una destinazione rustica anche se è ipotizzabile che facesse parte di un complesso più ampio e che comprendesse un caseggiato residenziale, probabilmente ubicato a nord su via Terza Armata oppure oltre la SR 14. Vista l'importante scoperta ne è seguita la valorizzazione prevista dal piano particolareggiato d'intesa con la Soprintendenza, che ha imposto al Comune di Cervignano di mantenere in superficie la sagoma dei ritrovamenti e di inserire un cartello turistico.



A distanza di oltre dieci anni rimane visibile un cartello arrugginito e del sito non c'è traccia, poiché è stato ricoperto e oggi non risulta più individuabile se non con l'aiuto di mappe e sistemi GPS.Il Presidente dell'Associazione Cervignano Nostra, Michele Tomaselli, denuncia il caso, lanciando un appello al Comune , proprietario dell'area verde su cui sorge il sito, affinché possa nuovamente essere scoperto e valorizzato, come previsto dalla Soprintendenza.“L'obiettivo è quello di rendere i resti della villa romana accessibile alla cittadinanza e ai numerosi cicloturisti – spiega Tomaselli -, soprattutto ragionando in un'ottica di sviluppo e di riqualificazione urbana di questo tessuto periferico cittadino che con molte difficoltà stenta a partire. Per intanto – conclude - sostituendo il cartello illustrativo del sito, oggi completamente illeggibile”.