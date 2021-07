Cervignano, cadono calcinacci in via Trieste

Un edificio fatiscente che sorge in pieno centro a Cervignano, in via Trieste, ha mostrato, questa mattina, importanti segni di cedimento, tanto da dover rendere necessaria la chiusura della strada da parte della Polizia Locale.

Sul posto ci sono anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Fortunatamente, durante il distacco di porzioni del tetto e la caduta di mattoni, sul marciapiede non c'erano pedoni e non sono state colpite neanche le automobili, in sosta o in transito.

L'area è quella a ridosso di via Roma, una zona molto trafficata dal centro della Bassa Friulana. La strada è stata sgomberata dal materiale dagli operai comunali e dalla Polizia Locale guidata dal Commissario Monica Micolini.