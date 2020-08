Cervignano, carambola tra quattro auto lungo la statale

Incidente intorno alle 18.30 lungo la statale Cervignano - Villa Vicentina, all'altezza di un agriturismo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi e viabilità (la strada è stata immediatamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso), si sono scontrate due vetture e altre due macchine sono rimaste coinvolte. Due auto sono finite nel fossato.

Otto le persone ferite; una di loro è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze e l'elicottero sanitario.

Sono stati inviati immediatamente anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza dei mezzi e del luogo dell'incidente e a fattivo supporto del personale sanitario.