Cervignano e Udine in lutto, morta la piccola Debora

Le comunità di Cervignano del Friuli e Udine si stringono in un ideale abbraccio per la morte di Debora, 13 anni, figlia del Comandante della Polizia locale di Udine, Eros Del Longo. La giovanissima paziente, che frequentava la terza media a Cervignano, dove viveva con i genitori – anche la mamma Stefania è in forze alla Polizia locale, come agente del Comando della Bassa Friulana - e la sorella, da tempo lottava con coraggio contro la malattia che, nella notte, l’ha portata via all’affetto dei suoi cari.

Era stata in cura anche al Cro di Aviano, ma le terapie, purtroppo, non avevano dato i risultati sperati. Nell’ultimo periodo era ricoverata Santa Maria della Misericordia di Udine.

Il cordoglio delle due comunità è stato espresso dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini, e dal primo cittadino di Cervignano, Gianluigi Savino, che hanno manifestato tutta la loro vicinanza alla famiglia Del Longo.