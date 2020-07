Cervignano, in azione la banda dei distributori

Una banda di malviventi è entrata in azione questa notte a Cervignano del Friuli, intorno alle 3. Dopo aver rubato un escavatore da un cantiere della zona, ha preso di mira il distributore di benzina Q8 di via Dogana Vecchia sradicando, proprio con il mezzo da lavoro, la colonnina self service, per impossessarsi del denaro contenuto al suo interno.

L'allarme è scattato dopo poco e sul posto sono intervenuti gli addetti della sicurezza della vigilanza privata Corpo Vigili Notturni. I danni sono in corso di quantificazione. L'escavatore, ancora con il motore acceso, è stato trovato abbandonato nel piazzale della pompa di benzina.