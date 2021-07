Cervignano, l'accoltellamento non fu tentato omicidio

La sera del 15 aprile 2019 aveva avuto un diverbio con due moldavi a Cervignano. Poi li aveva reincontrati davanti a un bar e aveva ferito uno di loro con un coltello al collo e sotto la spalla. Per questo il 34enne era stato accusato di tentato omicidio e rissa. E per lui il pm Letizia Puppa aveva chiesto una condanna di nove anni e sei mesi di reclusione.

Il Tribunale di Udine, però, ha ribaltato l’accusa: nessuna volontà di uccidere ma solo lesioni, come chiesto dal difensore, l’avvocato Federica Zambon. L'uomo è stato condannato a due anni di reclusione.

Sotto processo erano andati anche gli altri protagonisti della vicenda, i due moldavi, per i quali il pm aveva chiesto un anno e nove mesi. I due sono stati condannati a un anno per rissa, ma assolti dall’accusa di lesioni ai danni del 34enne.

“Sono pienamente soddisfatta - commenta Zambon - per la riqualificazione del reato. La mia preoccupazione è che non venisse accolta la tesi del pubblico ministero, che non condividevo perché non teneva conto di alcune testimonianze”.