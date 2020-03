Cervignano risponde al triste appello di Bergamo

Bergamo, in questi giorni, è una delle zone più duramente colpite dal Coronavirus, che ha provocato 300 morti in una sola settimana. Numeri tali da rendere impossibile, per le strutture del comune lombardo, la gestione della cremazione delle salme. Il sindaco Giorgio Gori ha quindi lanciato un appello, al quale anche l'Amministrazione comunale di Cervignano del Friuli ha risposto presente.

"Ho avvertito immediatamente il senso del dramma, ma poi è prevalso quello della solidarietà umana", ha raccontato il sindaco di Cervignano Gianluigi Savino. "Oggi ci sentiamo ancora più vicini a una popolazione che soffre in modo tremendo per questa emergenza. Penso solo al momento in cui, passato tutto questo, potrò incontrare il sindaco di Bergamo, stringergli la mano e magari anche abbracciarlo".

Ieri sera, a Bergamo sono arrivati i mezzi dell’esercito per trasportare fuori dal comune una sessantina di bare verso le varie località che hanno accolto la richiesta di aiuto.

Una decina ha raggiunto l'impianto di cremazione della frazione di Muscoli di Cervignano. Il sindaco Savino ha fatto sapere che altre dieci cremazioni sono state già prenotate. Inoltre, il Comune offrirà 20 cremazioni alle salme in arrivo da Bergamo nei prossimi giorni.