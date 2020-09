Cervignano, terzo studente positivo al Covid

C’è un terzo studente positivo a Cervignano. Dopo i due casi emersi al Malignani, oggi è arrivata la conferma di un contagio al Liceo Einstein, che è ospitato in un plesso diverso rispetto all’istituto tecnico.

La conferma arriva dal dirigente scolastico, Oliviero Barbieri. “Si tratta di un adolescente al primo anno del liceo”, spiega. “Si era iscritto ai corsi di potenziamento di italiano e matematica, in vista dell’avvio del nuovo anno. L’ultima lezione era in programma lunedì 14, ma è stata annullata”.

“Probabilmente saranno eseguiti domani i tamponi sulla quindicina di studenti che hanno frequentato con lui le lezioni e i due docenti interessati”, spiega ancora Barbieri, precisando che “non è possibile stabilire come e dove sia avvenuto il contagio anche perché non mi risulta che sia entrato in contatto con altri studenti”.

Il dirigente è in stretto contatto con il Dipartimento di prevenzione dell’AsuFc, da quale attende indicazioni sull’apertura ufficiale dell’anno scolastico, sia per il Malignani sia per l’Einstein. Nel primo caso, gli studenti dovrebbero tornare regolarmente sui banchi, salvo diversa indicazione sanitaria e al netto di eventuali quarantene.