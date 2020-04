Cervo intrappolato nel canale a Madrisio di Fagagna

I Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli sono intervenuti poco prima di 12.30 per recuperare un giovane esemplare di cervo finito nel canale della Centrale Elettrica di Madrisio, a Fagagna.



A dare l'allarme il responsabile della Centrale che ha chiamato i pompieri. I Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente e lo hanno estratto dall'acqua. Per fortuna era in buone condizioni, si è scaldato al sole e aveva bisogno di recuperare un po' le porte. Poi, con uno scatto repentino, si è rialzato e si è allontanato.