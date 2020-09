Cesare Battisti annuncia lo sciopero della fame

Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac, che si trova nel carcere di Oristano dove deve scontare quattro ergastoli, ha annunciato lo sciopero della fame e la sospensione della terapia farmacologica che segue per le patologie di cui soffre.

"Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti - scrive Battisti al suo legale Davide Steccanella -, mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia".

L'ex terrorista, reo confesso di diversi omicidi, tra cui quello del maresciallo della Polizia penitenziaria Antonio Santoro avvenuto a Udine, in via Spalato il 6 giugno 1978, da oltre 1 anno e mezzo è in isolamento diurno in carcere.

Un isolamento già contestato nel maggio scorso, quando dopo il lockdown Battisti aveva presentato, tramite il suo legale, un'istanza per beneficiare di misure alternative alla custodia in carcere per il rischio Covid. La pena dell'isolamento diurno, infatti, doveva durare sei mesi ed è stata scontata a giugno 2019.



Battisti denuncia apertamente un, parlando di "messa puntigliosamente in esecuzione dalla autorità del carcere di Oristano".Le rimostranze fino a ora presentate, però, non hanno sortito alcun miglioramento., estenuante e che coinvolge gli atti più ordinari del mio quotidiano - denuncia Battisti -".Con questa protesta l'dove siano facilitate le relazioni con i familiari e con le istanze esterne previste dall'ordinamento nonché i rapporti professionali atti al sostentamento e al reinserimento".Infine, conclude Cesare Battisti, ", in quanto non esistono più di fatto le condizioni di rischio che la giustificherebbero".