Cesare Battisti chiede i domiciliari per il rischio Covid

Anche l'ex terrorista Cesare Battisti teme il Coronavirus e per motivi di salute ha presentato, tramite il suo legale, un'istanza per beneficiare di misure alternative alla custodia in carcere per il rischio sanitario. La notizia è stata confermata dall'avocato Davide Steccanella, che ha sottolineato come il suo clienti da un anno e mezzo viva in isolamento, nel carcere di Oristano dove deve scontare quattro ergastoli, privato delle visite dei parenti.

Battisti ha un'epatite B e un'infezione al polmone, riferisce il legale, patologie che lo metterebbero a rischio in caso di infezione da Covid.

Per tali ragioni è stata presentata richista di arresti domiciliari da alcuni parenti nel Lazio.

Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia il 12 gennaio 2019 dopo una lunga latitanza. Da allora si trova in carcere, a Oristano.



Storia criminale

Quella di Battisti, ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo, è una lunga storia di latitanza. In Italia è stato condannato a due ergastoli ma, nel 1981, riesce a evadere e inizia così la sua seconda vita in Francia, dove riesce addirittura ad affermarsi come scrittore. Nel mezzo una piccola parentesi in Messico e poi il rientro in Europa, sempre in Francia.Nel nuovo millennio, quando la copertura politica ereditata dalla dottrina Mitterand viene meno e Parigi dà l'ok all'estrazione, si trasferisce nuovamente in Sud America, dove, dal 2007, trova accoglienza con il benestare dei governi brasiliani.L'aria, però, anche in Brasile è cambiata, e il rischio estradizione era diventato realtà. Ecco allora che l'inafferrabile Battisti fugge e trova ospitalità in Bolivia, dove ora è stato arrestato., con l'aiuto della complice Enrica Migliorati,mentre si stava recando al lavoro.